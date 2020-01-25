İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.604
  • BIST100
    122142
Güncel

MHP, deprem bölgesine 11 kişilik heyet gönderdi

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ'da meydana gelen depremde bölge halkının sıkıntılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere partide 11 kişilik heyetin görevlendirildiğini duyurdu.

DHA25.01.2020  12:37 - Güncelleme: 25.01.2020  12:37

MHP'li Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem ile üzüntüye boğulduklarını söyledi. Yalçın, "Doğal afetlerin insan hayatını altüst ettiği böylesi zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Sedat Yaşar, Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal etmiş ve edeceklerdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu
Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...
Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Galatasaray istifalar devam edecek!
Galatasaray istifalar devam edecek!

Galatasaray istifalar devam edecek!

Deprem trajedisini eğlence malzemesi yaptılar
Deprem trajedisini eğlence malzemesi yaptılar

Deprem trajedisini eğlence malzemesi yaptılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.