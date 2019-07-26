MHP Edremit İlçe Başkanı görevden alındı
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.
- AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.
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