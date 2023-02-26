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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beşiktaş kulübü üyeliğinden ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etti.

AA26 Şubat 2023 Pazar 21:40 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beşiktaş kulübü üyeliğinden ayrıldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

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