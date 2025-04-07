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MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP kurultayı demokrasi hayatımıza kara leke olarak geçmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Kurultay'ı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, 'CHP Kurultay'ı demokrasi hayatımıza kara leke olarak geçmiştir' dedi.

7 Nisan 2025 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP kurultayı demokrasi hayatımıza kara leke olarak geçmiştir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Kurultay'ı hakkında değerlendirmelerde bulundu. "CHP Kurultay'ı demokrasi hayatımıza kara leke olarak geçmiştir" diyen Bahçeli, "Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi seçimlerin zamanında yapılması yönündedir ve bu irade kesindir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

MHP Lideri Bahçeli: "Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur."

MHP Lideri Bahçeli: "Şayet CHP Genel Başkanı, cuntacı arıyorsa yüzünde sırıtan ve her milli hadise sonrasında aşınan demokrasi maskesini çıkarıp aynaya bakmalı veya tek parti olmakla nam salmış CHP'nin postallar üzerine inşa edilmiş rehinli tarihini okumalıdır."

MHP Lideri Bahçeli: "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı baştan ayağa aşikar olan kuşkulu ve kumandalı bir senaryo kapsamında, muhtemelen de ülkemiz aleyhine plan yapan iç ve dış mihrakların tazyik, tertip ve tesiriyle gerçekleşmiştir."

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