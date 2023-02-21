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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cenabıallah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum.' dedi.

21 Şubat 2023 Salı 01:57 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan konteyner kenti ziyaret eden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılması için çabaladığını belirtti.

Depremler sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Bahçeli, "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenabıallah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

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