MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bayram mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Türkiye karşında mevzilenmiş karanlık odaklar, milli birlik ve dayanışma ruhunu yıkamayacaklar" dedi.

"Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşması en samimi beklentimiz" diyen Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü teröre karşı tavizsiz ve kesin bir duruş göstereceklerinden en ufak kuşkum yok. Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hasasiyetleri kaşıyan kim varsa art niyetlidir, aslen bölücüdür" ifadelerini kullandı.