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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin taktığı kalpağın hikayesi

Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafında, başında bulunan kalpağı kendisinin hediye ettiğini söyledi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı, dün akşam saatlerinde MHP'nin Twitter hesabından, 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandı' notuyla paylaşıldı.

Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Bahçeli'nin başındaki kalpağı, kendisinin hediye ettiğini belirtti. Berk, Mart ayı başında Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, bu akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenleyecekleri '11'inci Uluslararası Kafkas Ödülleri' törenine davet ettiklerini söyledi.

Bahçeli'yi ziyarette çekilen fotoğrafları kendi sosyal medya hesabında paylaşan Berk, "Kendisine ziyaret anısına kalpak ve kama takdim ettik. Sayın Bahçeli'yi ziyaretimizde kendisi hediye ettiğimiz Milli Mücadele'nin sembolü Çerkes kalpağı için, 'Bu kalpakla özel bir fotoğraf çekineceğim' demişti ve kalpaklı fotoğrafı MHP Genel Merkez sayfasında yayınlandı. Bu bizi mutlu etti. Çerkes toplumuna verilen değeri de gösteriyor. Törenimize de katılmasını bekliyoruz" dedi.

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