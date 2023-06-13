MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ''Baharı getireceğiz'' diyenlerin şimdi damı karla kaplanmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından kesitler:

- Koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür.

- Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler raf ömrünü doldurmuştur.

- Milletimiz 2 seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir.

- Önümüzdeki dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir.

- Küresel mihrakların arkasına saklanıp, istismar ve ihanet masasına oturanlar yanılmış, yabancılaşmış, yanlışa ve yalana gömülmüş, yıkılmış, viraneye dönüşmüştür.

- MHP'nin yüreksizlerle, siyasi devşirmelerle işi olmaz. Bir zamanlar hasbelkader aramızda bulunanların davamız üzerinden at pazarlığı ve siyaset cambazlığı yapmaya cüret etmeleri öncelikle kendi acziyetleri ve çürümeleridir.

- Bizim çürüklerle yolumuz da yönümüz de ayrıdır. Verdiğimiz mücadelenin büyüklüğünü anlamak için tahammül ettiğimiz zorluklara bakılması yeterli olacaktır.

- Ülkemizin kaynaklarında gözü olan uluslararası sermayenin, küresel mihrakların ve yerli işbirlikçilerinin baskı ve dayatmaları birer birer aşılmıştır.

- Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne Kandil'de güneş açmıştır.

- Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik, kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular bozduk. Çöktü dediler dimdik durduk.

- Kimlik ve kişilik sancısı çeken bir kısım siyaset korsanının ufkumuzu perdelemesine de müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.

- Cumhur varlığını korumuş, Cumhuriyetimizin 100. yılı demokrasiyle taçlanmış ve aydınlanmıştır

- Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmıştır. Zillet cephesi süngüsünü düşürmüş, birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağıla dağıla sağa sola savrulup gitmiştir.

- Küresel ekonomideki patinajlar siyasi ve sosyal bünyede derin çatlaklara neden olmaktadır.

- Türkiye böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir.

- Siyaseti kör dövüşüne çevirmekten uzaklaşmalıyız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı sağlamalıyız.

- Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa saldırıdır ve failin derhal özür dilemesi lazımdır.

Muhalefet partilerinin kaynayan kazanı kapak tutmasa da bu bizim meselemiz değil, onların iç sorunudur. Kılıçdaroğlu hala milletimizin mesajını anlayamamıştır. Milleti suçlayan sözlerinden dolayı özür dilemelidir.

- Ankara'yı sel götürdü, mazgallar tıkandı, araçlar sular altında kaldı, vatandaşlarımız mağdur oldu, her yer göle dönüştü. Ama CHP'li belediye başkanı il il dolaşarak asıl görevini unutmuş, şehrini yüz üstü bırakmıştı.

- Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 maddelik anayasa teklifimiz hazırdır. MHP yeni anayasa konusunda çalışmalarını 4 Mayıs'ta bitirmiştir.