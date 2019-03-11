MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beka sorunu yok demek, Türkiye düşmanlarının ağzıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut mitinginde konuştu. Gezi parkında ağaç bahane edenlerin şimdi patlıcan, patates, soğan üzerinden kirli siyaset yaptığını söyleyen Bahçeli, CHP, HPD, PKK, İP ve SP'nin ittifaklarını kaynayan katran kazanına benzetti. Türkiye'nin bir bölgesinden 'Kürdistan' diye söz edildiğini hatırlatan MHP Lideri Bahçeli, beka sorunu yok diyenlerin Türkiye'ye düşman olanlarla aynı ağızla konuştuğunu söyledi

Bahçeli'nin Etimesgut açıklamalarından dikkat çeken detaylar

"7 Ağustos Yenikapı ruhu güçlü Türkiye'nin yol haritasını çizmişti. AK Parti ile birlikte elimizi taşın altına koymuştuk. Yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. Beka tehdidini bertaraf etmek için yeni bir sisteme geçilmişti. Cumhur ne karar verirse öyle olsun denildi. AK Parti ile yaptığımız mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye özgün bir sistemde uzlaşmaya varıldı.

"CHP, İP, PKK VE HDP AYNI İTTİFAKIN ŞEMSİYESİ ALTINDADIR"

Sizler ülkemizin üzerinden oynanan kirli oyunları gördünüz. Uzlaşmayı hakim kılmak için büyük bir özveride bulundunuz. Buna karşılık CHP, İP, PKK, HDP, Pensilvanya aynı ittifak şemsiyesi altına girdiler.

Ankara – İstanbul karayolunda adalet aramaya çıktı, kriz haberleriyle kol kola girip yürüyüşe geçti. Millet iradesini tanımayanlara 24 Haziran'da sandığı işaret ettik. CHP'nin adayı Edirne Kapalı cezaevini yol geçen hanı yapıp ziyaret etti. Demirtaş'a özgürlük çağrısında bulundu. CHP, HDP, İP, SP aynı kazanın içinde kaynayan katran misali birbirine kenetlendiler.

"%52'Yİ TARTIŞANLAR, DEMİRTAŞ'I MEŞRU İLAN ETTİLER"

Erdoğan'ı yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtiniz. Zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı. Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açtılar. Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizmin kuryesi siyasetin bekçiliğine soyundular. Döviz zire yapsın diye dört gözle bekleyen siyasi işportacı haline geldiler. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak, cumhurun karar ve tokadını inşallah bir kez daha tadacaklardır.

"PKK,PYD,YPG'Yİ SORUN OLARAK GÖRMEZLER"

Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir. Beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler teyakkuz halinde. Belediye seçimlerinin beka sorunu olmadığını ifade eden zillet ittifakı milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. PYD, YPG, PKK'yı sorun olarak görmezler.

ABD'nin ekonomik dayatmalarında mutluluk duyarlar. Bunlara kalırsa Türkiye tarihi haklarından vazgeçmelidir. Bizden istenen bin yıldır sahip olduğumuz vatanımızda misafir gibi kalmaksa eğer bunu ayaklarımız altına alır çiğneriz. Hainlerin tepesine bomba olur yağarız. Türkiye'nin bir bölgesinden Kürdistan diye bahsediliyorsa kulaklarımızı tıkamayız.

"GEZİ'DE AĞAÇ BAHANE ETTİLER, ŞİMDİ PATLICAN BAHANE EDİYORLAR"

Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryonun geride kaldığını gösteriyor. Buna da kulp takarlar. Bundan da rahatsız olurlar. Tıpkı Gezi parkında ağacı bahane ettikleri gibi şimdide patatesi, soğanı, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Akıl tutulmasına gömülmüşler. Türkiye zillete teslim olmayacaktır.

Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylemek Türk ve Türkiye düşmanlarının ağzıdır. Sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçmeyeceksiniz aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini oylayacaksınız.