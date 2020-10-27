27 Ekim 2020 Salı 10:47 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:09

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Cumhuriyet bedava kazanılmış bir şey değildir. Her karış toprağı ile bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti herkesin ortak sevdası ortak değeridir

Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermeli. Alev alan çatılarını söndürmeli

Cumhur İttifakı yedi düvele direnmektedir. CHP, HDP ve İYİ Parti Türk milletine gelecek vadedemez

Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu meçhuldür. Hodri meydan Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı

Biz ekmek dedikçe ekmeksizler topluca saldırıyor