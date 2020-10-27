Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:
Cumhuriyet bedava kazanılmış bir şey değildir. Her karış toprağı ile bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti herkesin ortak sevdası ortak değeridir
Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermeli. Alev alan çatılarını söndürmeli
Cumhur İttifakı yedi düvele direnmektedir. CHP, HDP ve İYİ Parti Türk milletine gelecek vadedemez
Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu meçhuldür. Hodri meydan Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı
Biz ekmek dedikçe ekmeksizler topluca saldırıyor