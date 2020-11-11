Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:
(ABD seçimleri) MHP seçimleri yakından takip etmiştir. Adaylar arasına taraf tutacak anlayışa kapılmadık Türkiye’nin egemenlik kazanımları neyi işaret ediyorsa bizim duruşumuz orasıdır
Biden'ın geçmişteki sözleri, temasları, çelişkili tutumu, Türkiye’ye soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekiyor
Türkiye’yi dikkate almadan yapılan hesaplar bozulmaya, buruşturulup atılmaya mahkumdur
Biz ne Biden şakşakçısıyız, ne Trump sevdalısıyız. Hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz
Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış