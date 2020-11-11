11 Kasım 2020 Çarşamba 11:28 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:50

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

(ABD seçimleri) MHP seçimleri yakından takip etmiştir. Adaylar arasına taraf tutacak anlayışa kapılmadık Türkiye’nin egemenlik kazanımları neyi işaret ediyorsa bizim duruşumuz orasıdır

Biden'ın geçmişteki sözleri, temasları, çelişkili tutumu, Türkiye’ye soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekiyor



Türkiye’yi dikkate almadan yapılan hesaplar bozulmaya, buruşturulup atılmaya mahkumdur

Biz ne Biden şakşakçısıyız, ne Trump sevdalısıyız. Hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz

Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış