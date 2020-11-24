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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

24 Kasım 2020 Salı 10:42 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:00
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İŞTE BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Hainler Aybüke öğretmenimize de hiç acımadı. Bu öğretmenlerimizin hiçbir suçu ve günahı yoktu

Uzaktan eğitim ve öğretiminin yolu yeni dünyanın kapıları ile hazla açılmaktadır

Koronavirüs kurallarına uyulmazsa önlemler gevşetilirse virüsle mücadele zorlaşacaktır

İstanbul Belediye Başkanı’nın vaka ve vefat sayılarına ilişkin açıklamalarının itibar edilecek bir yanı yoktur 

Nifak çıkaranlar konu fitne oldu mu yılan gibi başlarını çıkarıp ortalığa çıkarlar 

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