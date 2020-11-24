MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Hainler Aybüke öğretmenimize de hiç acımadı. Bu öğretmenlerimizin hiçbir suçu ve günahı yoktu
Uzaktan eğitim ve öğretiminin yolu yeni dünyanın kapıları ile hazla açılmaktadır
Koronavirüs kurallarına uyulmazsa önlemler gevşetilirse virüsle mücadele zorlaşacaktır
İstanbul Belediye Başkanı’nın vaka ve vefat sayılarına ilişkin açıklamalarının itibar edilecek bir yanı yoktur
Nifak çıkaranlar konu fitne oldu mu yılan gibi başlarını çıkarıp ortalığa çıkarlar