Bahçeli'den CHP'ye tepki: Basiretini kaybetmiştir

18 Mayıs 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 11:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Tam kapanma tedbirlerinin dün itibarıyla sona ermesiyle kontrollü normalleşmeye geçilmiş, Meclisimiz çalışmalara tekraren başlamıştır. Salgın, modern dünyanın üstesinden gelmek zorunda olduğu öncelikli sorun alanıdır. Salgın hastalık bütün ezberleri bozmakla kalmamış, kavramsal çatısı kurulamayan yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştır. İnsalık tarihinin akış istikametini etkileyen 3 müessir unsurdan birisi mikropsa, diğerleri tüfek ve çeliktir. Günümüzde bunlara dijital devrim de eklenmiştir.

Zillet ittifakı yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir. Özellikle Türkiye'nin salgını başarıyla yönettiğini ifade etmek, vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır. Adaleti dilinden düşürmeyen CHP ve yandaşlarının nasıl bir adaletsizliğin, ahlaki zafiyetin içine yuvarlandığı bize göre bariz şekilde ortadadır. Mağdur olan işin özünde tüm insanlıktır. Türkiye'yi yöneten irade, esnaflarımızın, dar gelirli insanlarımızın, emekli, dul ve yetimlerimizin, çiftçilerimizin taleplerini peyderpey karşılamaktadır. Boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmek kolaydır.

19 MAYIS'IN 102. YILI

Samsun'da atılan ilk adımın 102. yıl dönümü olan 19 Mayıs, tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkasıdır. 19 Mayıs, milliyetçi şuurun, millet iradesine döndüğü ilk merhaledir. 102 yıl önce Türk Milleti zafere doğru harekete geçmiştir. Durup teslim olanlara karşı kıyama geçilmiştir. İlk adım, vatanı sahipsiz sanan bedbahtlara karşı varoluş haysiyetidir. Türk Milleti tıpkı bugünkü gibi yine pes etmedi, geri çekilmedi asla vazgeçmedi. Samsun'da atılan ilk adım, devletimizin yol haritasıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir. Dün başardık, bir kez daha başarırız. Kendimize güveniyoruz. Türk Milleti'nin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyoruz.