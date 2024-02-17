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  • MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 42 günlük süreçte çalmadık kapı, dokunmadık el bırakmayacağız
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 42 günlük süreçte çalmadık kapı, dokunmadık el bırakmayacağız

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, '31 Mart'taki seçimlerin gerçekten hayati derecede ehemmiyet arz ettiği gerçeğini göz ardı etmeden önümüzdeki şu 42 günlük süreci çalmadık kapı, dokunmadık el bırakmaksızın değerlendirmekle mükellefiz.' dedi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 42 günlük süreçte çalmadık kapı, dokunmadık el bırakmayacağız
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Büyükataman, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde partisinin Hamitler-Bağlarbaşı Mahalle Temsilciliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, hizmet binasında katkısı olan partililere teşekkür etti.

Yerel seçimlere az bir süre kaldığını belirten Büyükataman, necip Türk milletinin sağduyusuna ve ferasetine her zaman güvendiklerini söyledi.

Herkesin kendine yakışanı yapmanın gayreti içinde olduğunu ifade eden Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olduğu gibi üst düzeyde bir sorumluluk anlayışı içerisinde bu seçimlerin önemini ülkemizin, milletimizin geleceği adına ifade ettiği anlamı doğru naklettiğimiz takdirde yine emanet ehli tarafından gereği yerine getirilecek. Bundan hiç kuşkumuz yok. Bu camianın mensupları, bu ittifakı oluşturan gönül müşterekliğini 15 Temmuz meydanlarında oluşturan bu insanlar sorumluluklarının idraki içerisinde. Oyun gerçekten büyük. Her seçim arifesinde olduğu gibi yine farklı versiyonlarına 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi ve sürecinde şahit olduğumuz üzere bu dönemde de yeni entrikaları hayata geçirmeye birileri gayret sarf ediyor. Türkiye'de adeta güvensizliğin, hukuksuzluğun hakim olması adına yoğun, maksatlı ve sistemli gayretler yine sergilenmeye başlandı."

Büyükataman, önlerinde ciddi tuzaklar olduğunun bilinciyle seçimlere hazırlandıklarını vurguladı.

Seçim sürecine ilişkin partililerine seslenen Büyükataman, "31 Mart'taki seçimlerin gerçekten hayati derecede ehemmiyet arz ettiği gerçeğini göz ardı etmeden önümüzdeki şu 42 günlük süreci çalmadık kapı, dokunmadık el bırakmaksızın değerlendirmekle mükellefiz. Sevdası Türkiye olanların bu ülkeye, bu mübarek coğrafyada yaşayan aziz Türk milletine karşı sorumlulukları olduğunu düşünen her birimizin bu anlayış içerisinde bu sorumluluğu göz ardı etmeksizin gayret ortaya koymak mecburiyeti var." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da millete hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, seçimden zaferle ayrılacaklarını dile getirdi.

Açılışta, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Yüksel Çelebi de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından temsilcilik binasının açılışı gerçekleştirildi.

  • MHP Genel Sekreteri
  • İsmet Büyükataman
  • 31 Mart seçimleri

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