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MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Bu seçimlerde de milletimizin iradesiyle sandıklardan taşacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da Seçim İletişim Merkezi (SİM) açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada anket şirketlerini eleştiren Büyükataman, MHP'ye algı operasyonu yapıldığını ifade ederek “Kimsenin kuşkusu olmasın. Bu seçimlerde de milletimizin iradesiyle sandıklardan taşacağız” dedi.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Bu seçimlerde de milletimizin iradesiyle sandıklardan taşacağız
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MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Seçim İletişim Merkezi açılışı gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Büyükataman 14 Mayıs seçimleri öncesi anket şirketlerinin MHP'nin oyunu düşürerek algı operasyonu yaptığını ifade etti.

Büyükataman yaptığı konuşmada, "Hemen her seçim öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne özel bir saya açılıyor. Tüm anket firmaları başta olmak üzere 'MHP bitti, MHP tükendi, MHP'nin artık barajı aşması mümkün değil' diye işini gücünü bırakmış buna yoğunlaşmış bir algı operasyonu çabası içerisine giren, ne yazık ki adını kamuoyu araştırma şirketi olarak ifade eden şirketlerin işgüzarlıklarına hep şahit olacağız. Her seçim üzeri, bu dönem de olmak üzere MHP'ye dair yürütülen bu algı operasyonlarını aziz milletimiz hep elinin tersiyle itti, seçimlerden sonra da hepsini sandığa gömdü. Hiçbiri bugüne kadar bir mahcubiyet hissedip yaptıkları bu yanlıştan dolayı MHP'lilerden özür dilemedi. İhtiyacımız da yok, biz işimize gücümüze bakacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın bu seçimlerde de milletimizin sağ duyusuyla, Türk milliyetçilerini sahiplenmesiyle sandıklardan taşacağız. Hak ettiğimiz ölçüde seçimlerde mutlaka başarılı olacağız. Buna iman noktasında inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası Mustafakemalpaşa'da vatandaşlarla buluşan Büyükataman, 14 Mayıs seçimlerinde tam destek sözü aldı.

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