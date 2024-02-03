MHP Genel Sekreteri Büyükataman: CHP, yerel yönetimlerde çuvalladı

MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığının Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği programda konuşan Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk kadınının toplumdaki yerinin önemini ve hayatın her alanında kıymetini bilen bir anlayışla hareket ettiklerini bildirdi.

Kadınların toplum ve siyaset hayatındaki rolüne önem verdiklerini belirten Büyükataman, "Kadınlarımız olmadan başarıya ulaşılamayacağını biliyoruz. Hiç şüphesiz ailemizi kuran, koruyan, Türk aile yapısını yaşatan ve gelecek nesillerin harcını sağlam karan, yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızı yetiştiren elleri öpülesi annelerimiz, kadınlarımızdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi; Kadın annedir, vatandır, ülkedir, gelecektir, gelecek nesillerin teminatıdır." diye konuştu.

Büyükataman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa süre kaldığını hatırlatarak, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 386 belde olmak üzere toplam 1389 belediyenin gelecek 5 yıllık yol haritasının 31 Mart'ta millet iradesiyle belirleneceğini kaydetti.

2024 yılının önemli siyasi dönüm noktalarından biri olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylarının büyük çoğunluğunu açıklayıp işe koyulduklarını anlatan Büyükataman, şöyle konuştu:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak önümüzdeki 100 yıla Türk mührünü vurmak için çalışmalarımıza hız verdik. Hem mevcut belediye sayımızı arttırmak hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için muazzam bir uyum içinde çalışmaya hazırız. Bildiğiniz üzere 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bugünden itibaren 57 gün var. Önümüzdeki günlerde hepimize, özellikle de siz kıymetli hanımefendilere tarihi bir sorumluluk düşmektedir. İşte bu tarihi sorumluluğun bilinciyle cumhurun zaferi, Türk milletinin geleceği, ülkemizin istikrarı ve yerel yönetimlerde zilletin oluşturduğu garabetin son bulması için ayırmadan, ayrışmadan Türkiye ve Bursa canla başla çalışacağız."

31 Mart 2019 tarihinden itibaren CHP yönetimine geçen belediyelerde vatandaşların hizmete hasret kaldığını belirten Büyükataman, "Siyasi ikballerinin peşinde koşan belediye başkanlarının elinde adeta mahvolmuştur. CHP, yerel yönetimlerde çuvallamış, sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçememiştir. Aziz milletimiz 31 Mart seçimleriyle yerel yönetimlere vurulan paslı zincirleri kırıp atmalı, bu kötü gidişata son vermeli ve Türkiye hızlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine dikkati çeken Büyükataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhur İttifakı 31 Mart'ta, milli haklarımızın müdafaası, Türkiye'ye karşı sahnelenen beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı, siyaset ve diplomasi denklemlerinin Türkiye olmadan kurulamayacağının gösterilmesinin yanında, bölgesel ve küresel planda oyun kurucu vasfımızın devamı için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatları ile bu kutlu göreve hazırdır ve mutlaka başaracaktır."

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise insanların hayatlarına dokunmak için hizmet yaptıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı, derdi vatan, devlet, bayrak ve millet olan kişilerin bir araya geldiği ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, KAÇEP Başkanı Tuğba Şentürk Yılmaz, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Yenişehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Davut Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Beygirci ve diğer ilgililer katıldı.