MHP İstanbul'da aday çıkarmayacak 

Akşam yemeğinde gazeteciler ile bir araya gelen Bahçeli, ittifaka ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Üç büyük şehrin ittifak için önemine işaret eden Bahçeli, 24 Haziran öncesindeki ittifakların bu şehirlerde oluşabileceğine dikkat çekti. Bahçeli, ittifakta bazı yerlerde her iki partinin de aday çıkarabileceğini, bazı yerlerde ise beraber bir aday etrafında bütünleşilebileceğini söyledi. MHP lideri, “İttifak mısır püsküllü değil ki en ufak bir rüzgârda sallansın. Yel kayadan bir şey almaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam edecek. Bunun geri dönüşü olmaz. Olursa çok büyük kaoslar yaşanır. O sebepten dolayı ne gerekiyorsa yapılacaktır” dedi.

ÜÇ KRİTİK ŞEHİR

Bahçeli, İstanbul’da aday göstermeyeceklerini belirterek “Üç büyükşehirde mutlak surette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olan bir sonucun elde edilmesi, sistemin kökleşmesi ve toplumun normalleşmesi açısından önem teşkil eder. Adayımızı çıkartacağımız yer olur, çıkartmayacağımız yer olur. Belediye başkanı kazanamayacağımız yerde ‘aday çıkardık’ demenin alemi var mı? MHP, İstanbul’da aday çıkartarak, kendini kandırarak Türk siyasetinde var olacak değil” diye konuştu. MHP lideri, “Ankara ve İzmir” için de “bakacaklarını” belirterek ittifakın, sadece büyükşehirler değil, 81 il ve 1398 seçim alanını kapsayacağını vurgulayıp, ittifakta uzlaşılan yerlerin bir protokole bağlanabileceğini de kaydeden Bahçeli, ancak protokole çok da gerek olmadığını vurguladı.

TEHLİKELİ SULAR

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘4. Devrim’ açıklamalarına da sert çıkarak, “Kılıçdaroğlu, tehlikeli sularda yüzüyor. ‘4. Devrim’den neyi kast ediyorsa, bize açıklasın, bilme hakkımız vardır. Halk hareketinden de neye hevesleniyorlarsa onu da bilmemiz lazım. Eğer Gezi gibi bir olayı kast ediyorlarsa, o bir defa yüzlerine güldü, ikinci defa güldürmez. Bu sevdadan vazgeçsinler. Daha geniş düşünüyorlarsa 15 Temmuz’u iyi anlasınlar 18 Temmuz iddiasından vazgeçsinler” uyarısında bulundu.