MHP İstanbul'da aday çıkarmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin yerel seçimlerde İstanbul’da aday göstermeyeceğini açıkladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “4. Devrim” sözlerine de sert karşılık verdi: Tehlikeli sularda yüzüyor.
- STAR ANKARA
Akşam yemeğinde gazeteciler ile bir araya gelen Bahçeli, ittifaka ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Üç büyük şehrin ittifak için önemine işaret eden Bahçeli, 24 Haziran öncesindeki ittifakların bu şehirlerde oluşabileceğine dikkat çekti. Bahçeli, ittifakta bazı yerlerde her iki partinin de aday çıkarabileceğini, bazı yerlerde ise beraber bir aday etrafında bütünleşilebileceğini söyledi. MHP lideri, “İttifak mısır püsküllü değil ki en ufak bir rüzgârda sallansın. Yel kayadan bir şey almaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam edecek. Bunun geri dönüşü olmaz. Olursa çok büyük kaoslar yaşanır. O sebepten dolayı ne gerekiyorsa yapılacaktır” dedi.
ÜÇ KRİTİK ŞEHİR
Bahçeli, İstanbul’da aday göstermeyeceklerini belirterek “Üç büyükşehirde mutlak surette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olan bir sonucun elde edilmesi, sistemin kökleşmesi ve toplumun normalleşmesi açısından önem teşkil eder. Adayımızı çıkartacağımız yer olur, çıkartmayacağımız yer olur. Belediye başkanı kazanamayacağımız yerde ‘aday çıkardık’ demenin alemi var mı? MHP, İstanbul’da aday çıkartarak, kendini kandırarak Türk siyasetinde var olacak değil” diye konuştu. MHP lideri, “Ankara ve İzmir” için de “bakacaklarını” belirterek ittifakın, sadece büyükşehirler değil, 81 il ve 1398 seçim alanını kapsayacağını vurgulayıp, ittifakta uzlaşılan yerlerin bir protokole bağlanabileceğini de kaydeden Bahçeli, ancak protokole çok da gerek olmadığını vurguladı.
TEHLİKELİ SULAR
MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘4. Devrim’ açıklamalarına da sert çıkarak, “Kılıçdaroğlu, tehlikeli sularda yüzüyor. ‘4. Devrim’den neyi kast ediyorsa, bize açıklasın, bilme hakkımız vardır. Halk hareketinden de neye hevesleniyorlarsa onu da bilmemiz lazım. Eğer Gezi gibi bir olayı kast ediyorlarsa, o bir defa yüzlerine güldü, ikinci defa güldürmez. Bu sevdadan vazgeçsinler. Daha geniş düşünüyorlarsa 15 Temmuz’u iyi anlasınlar 18 Temmuz iddiasından vazgeçsinler” uyarısında bulundu.
CHP ile HDP ittifakı uyarısı
30 büyükşehirde CHP ile HDP’nin birbirine eklemlenmiş yapıda seçime girmesi ve PKK’lı kişilerin aday gösterilerek sonuç alınması ihtimaline karşı Bahçeli “Bu durum terörle olan mücadeleyi sıfırlar. Kayyum belediyeler PKK’nın tesir alanının daraltı. 22 il 148 bin kilometre toprak üzerinde, 8 milyonu aşkın bir nüfusun yaşadığı bu yerler, yeniden PKK davranış modelleri ile karşı karşıya kalmamalıdır. Bölgede yaşayan Kürt aşiretlerinin iradeleriyle adaylar belirleyerek PKK’yı siyasi boyutta yok edebilecek birliktelik oluşturulmalıdır” dedi.
Esad ile görüşme hata olur
Bahçeli, Türkiye’nin Suriye’de attığı adımları değerlendirirken, Başkan Erdoğan’ın Esad’la görüşmesinin “tarihi bir hata olacağını” söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin İdlib konusunda attığı adımlarda destek vererek “İdlib kararı doğru karardır, Türkiye’ye göçü önler” dedi.
Hisseler millete verilsin
Bahçeli, CHP’nin İş Bankası hisseleriyle ilgili “CHP’nin Atatürk’ün mirası diye nitelendirilen yüzde 28’i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir. Herhangi bir kurum ve kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin, mesele kalmaz” önerisini ortaya attı.
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