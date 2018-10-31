MHP'nin İstanbul adaylığı için düşündüğü Dalan: Siyasete girmeyi düşünmüyorum MHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'da Bedrettin Dalan'ı aday göstereceği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dalan, 'Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım' dedi.