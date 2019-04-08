20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6426
  • 6,3406
  • 235.143
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeyken arkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay’a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın sellektör yaptığını gördü. “Bir tanıdık olabilir” düşüncesiyle aracın hızını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy’un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken MHP Merkez İlçe Başkanı Boy, olayı yara almadan atlattı.
 
Kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
 
Öte yandan jandarma olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

317 kişiyi taşıyan uçak Tayvan'a acil iniş yaptı

317 kişiyi taşıyan uçak Tayvan'a acil iniş yaptı

Ödüller sahiplerini buldu

Ödüller sahiplerini buldu

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

TDK'ya Google sistemi

TDK'ya Google sistemi

Rusya ziyaretinde ABD'ye S-400 mesajı

Rusya ziyaretinde ABD'ye S-400 mesajı

CHP itiraz etti, AK Parti'nin oyları arttı

CHP itiraz etti, AK Parti'nin oyları arttı

MHP'li başkana silahlı saldırı

MHP'li başkana silahlı saldırı

Trump o ismin görevine son veriyor

Trump o ismin görevine son veriyor
 

POPÜLER HABERLER

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

Son sayımlarla hangi ilçede, hangi partiye kaç oy geçti?

Son sayımlarla hangi ilçede, hangi partiye kaç oy geçti?

Bir Kraliyet geleneğini daha yıktı, doktor beğenmiyor

Bir Kraliyet geleneğini daha yıktı, doktor beğenmiyor

Kış uykusundan uyanan ayı görenleri şaşırttı

Kış uykusundan uyanan ayı görenleri şaşırttı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA