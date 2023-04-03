MHP Konya İl Teşkilatı üyeleri depremzedelerle iftarda buluştu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temasıyla, depremden etkilenen vatandaşlar için farklı illerde düzenlenen iftarlar kapsamında Konya'daki iftar programı Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesinde düzenlendi.

Depremzedelerin yanı sıra MHP İl Teşkilatı üyelerinin de katıldığı iftar sonrası konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, tüm ülkede ramazan ayının bu yıl depremler nedeniyle buruk bir şekilde yaşandığını söyledi.

Bunun son 2 bin yılda yaşanan en büyük deprem olduğunu dile getiren Kalaycı, şöyle devam etti:

"Depremin yaralı hızla sarılmaktadır. Konteyner kentler yapılıyor, prefabrik evler yapılıyor, kalıcı konutların temelleri atıldı. İnşallah bir yılda kalıcı konutlar teslim edilecek. Bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Bu, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sözüdür. Okullar açılınca ne olacak diye hiç endişe etmeyin. Devletimiz asla sizi sokakta bırakmaz. Gerek beslenme gerek barınma konusunda tüm imkanlar kullandırılacaktır, bundan asla kuşkunuz olmasın. Allah'a şükür 56 günde çok büyük mesafe kaydedildi. İnanın dünyanın hiçbir ülkesinde bu yapılamazdı ama Türkiye Cumhuriyeti bunu yaptı."

Kalaycı, depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Konya'da halen KYK yurtlarında 7 bine yakın depremzede ağırlanıyor.