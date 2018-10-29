MHP lideri Bahçeli, Akşener'i görmezden geldi
Cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İP Genel Başkanı Meral Akşener'i görmezden geldiği anlar fotoğraflara yansıdı.
Anıtkabir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına MHP lideri Devlet Bahçeli ile İP Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Bahçeli'nin, Akşener'i görmezden geldiği anlar kameralara yansıdı.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.
BAHÇELİ, AKŞENER'İ GÖRMEZDEN GELDİ
Anıtkabirde düzenlenen törende Bahçeli'nin Akşener'i görmezden geldiği anlar dikkat çekti. Bahçeli'nin yanında bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da görmezden geldi.
(Sabah)
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