18.01.2020 13:12 - Güncelleme: 18.01.2020 13:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuştu. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sağlıklı ve ayakları yere basan aynı zamanda kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Tarih şuuruna sahip toplumların geleceği kavrama ve kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hakikaten de hezeyandır.

Batı’ya karşı fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir.

Irak, Libya ve Suriye neden perişan haldedir. Biz dert ediyoruz. Çare ve çözüm üretiyoruz. İlmin irfanın kutup yıldızları doğunun batı karşısında bir zamanlar ezici ve açık ara üstünlüğünü de resmetmektedir.

Türk – İslam kudreti yalnız kılıçlarla başarıya ulaşmamış kalemle, kitapla gücüne güç katmıştır.

İstikrarı olmayan sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir.

Hedef hıyanettir. Türk – İslam direnmeli birlik ve dirliği sağlayarak ayağa kalkmalıdır.

Mısır'da Sisi, Suriye'de Esad, Libya'da Hafter sorarım sizlere İslam medeniyetiyle neresiyle bağdaşmaktadır.

Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız. Söz verdik kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik mutlaka riayet edeceğiz