İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, söz verdik kesinlikle yapacağız
Güncel

MHP Lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, söz verdik kesinlikle yapacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaşatacağız. öz verdik kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik mutlaka riayet edeceğiz.' dedi.

18.01.2020  13:12 - Güncelleme: 18.01.2020  13:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuştu. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sağlıklı ve ayakları yere basan aynı zamanda kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Tarih şuuruna sahip toplumların geleceği kavrama ve kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hakikaten de hezeyandır.

Batı’ya karşı fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir.

Irak, Libya ve Suriye neden perişan haldedir. Biz dert ediyoruz. Çare ve çözüm üretiyoruz. İlmin irfanın kutup yıldızları doğunun batı karşısında bir zamanlar ezici ve açık ara üstünlüğünü de resmetmektedir.

Türk – İslam kudreti yalnız kılıçlarla başarıya ulaşmamış kalemle, kitapla gücüne güç katmıştır.

İstikrarı olmayan sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir.

Hedef hıyanettir. Türk – İslam direnmeli birlik ve dirliği sağlayarak ayağa kalkmalıdır.

Mısır'da Sisi, Suriye'de Esad, Libya'da Hafter sorarım sizlere İslam medeniyetiyle neresiyle bağdaşmaktadır.

Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız. Söz verdik kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik mutlaka riayet edeceğiz

Skandal 'Akıncı' açıklamasına sert çıkış! ''Cehaletiniz paçalarınızdan akıyor''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum
Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

Şer ittifakının hayalleri yıkıldı: İtalya'dan Türkiye karşıtı projeye ret!
Şer ittifakının hayalleri yıkıldı: İtalya'dan Türkiye karşıtı projeye ret!

Şer ittifakının hayalleri yıkıldı: İtalya'dan Türkiye karşıtı projeye ret!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.