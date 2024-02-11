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MHP Lideri Bahçeli: Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçti

MHP Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'CHP ve DEM'in elindeki belediyeleri alacağız. 31 Mart'ta kayıp yıllar son bulacak. Belediyenin kesesini gasp eden çürümüşlere, teröre ders verilecek.' dedi. Bahçeli, 'DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. Ayrı ayrı aday belirlemeler sinsi bir oyundur. Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede!' ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2024 Pazar 14:24 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Ankara hepimizindir, tüm vatandaşlara gönlümüzü açıyoruz.

* Ankara'nın ve Türkiye'nin her yerindeyiz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, dertleşiyoruz

* Cumhur İttifakı dur durak bilmiyor.

* 31 Mart'taki seçime çalışıyoruz, hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız..

* Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm değerlerini içimizde taşıyoruz.

* CHP ve DEM'in yönetimindeki diğer büyükşehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz. 31 Mart 2019'dan bu yana kaybolan yıllar Allah'ın izniyle son bulacaktır

* CHP ve DEM'in elindeki belediyeleri alacağız. 31 Mart'ta kayıp yıllar son bulacak. Belediyenin kesesini gasp eden çürümüşlere, teröre ders verilecek.

* Belediye kaynaklarını bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak.

* Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak. Millete hizmeti varoluşumuzun özü olarak görüyoruz"

* "Güçlü yasama, kararlı yürütme ve uyumlu belediye" diyoruz.

* Türk milletinin desteğiyle, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin itici gücüyle Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek ve tarihin akışına yön verecektir.

* DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. Ayrı ayrı aday belirlemeler sinsi bir oyundur.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, çok başlılık devri kapanmıştır.

* CHP'ye oy veren kardeşlerim, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir.. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede!

* İttifakımız, bölünmeye, parçalayamaya ve ayrılmaya karşı milli kucaklaşanın teminidir. Her Türk vatandaşı, Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır.

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