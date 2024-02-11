MHP Lideri Bahçeli: Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Ankara hepimizindir, tüm vatandaşlara gönlümüzü açıyoruz.

* Ankara'nın ve Türkiye'nin her yerindeyiz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, dertleşiyoruz

* Cumhur İttifakı dur durak bilmiyor.

* 31 Mart'taki seçime çalışıyoruz, hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız..

* Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm değerlerini içimizde taşıyoruz.

* CHP ve DEM'in yönetimindeki diğer büyükşehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz. 31 Mart 2019'dan bu yana kaybolan yıllar Allah'ın izniyle son bulacaktır

* CHP ve DEM'in elindeki belediyeleri alacağız. 31 Mart'ta kayıp yıllar son bulacak. Belediyenin kesesini gasp eden çürümüşlere, teröre ders verilecek.

* Belediye kaynaklarını bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak.

* Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak. Millete hizmeti varoluşumuzun özü olarak görüyoruz"

* "Güçlü yasama, kararlı yürütme ve uyumlu belediye" diyoruz.

* Türk milletinin desteğiyle, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin itici gücüyle Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek ve tarihin akışına yön verecektir.

* DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. Ayrı ayrı aday belirlemeler sinsi bir oyundur.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, çok başlılık devri kapanmıştır.

* CHP'ye oy veren kardeşlerim, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir.. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede!

* İttifakımız, bölünmeye, parçalayamaya ve ayrılmaya karşı milli kucaklaşanın teminidir. Her Türk vatandaşı, Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır.