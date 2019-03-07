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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket

MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek 'CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir.' dedi. Bahçeli S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ise 'ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor' açıklamasında bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ne büyük bir şuursuzluk? Bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi?

Asırlar evvel Şeyh Edebali Osman Gazi’ye öğüt verirken üç kişiye acımasını söylemiş: “Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene…” Bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini ibretle takip etmek lazımdır.

PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet beka sorununa dönüşmüştür.

CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir.

ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG’ye hava savunma sistemlerinin verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!

S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu?

Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız haciz kıskacında mı? ABD’nin duruş ve tutumu düpedüz küstahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye’nin neyi alıp neyi satacağına ABD’nin karışma hakkı kesinlikle yoktur. YPG’yi silahlandırırken bize mi sormuştur?

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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