Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

9 Şubat 2019 tarihinde partimizin 50. yıl dönümünü Adana'da kutlayacağız.

MHP gücünü Türk milletinden almaktadır. Mücadelemiz şevkle, sebatla sürecektir. Hiçbir yıkım piyonuna fırsat vermeyeceğiz. Tek ses, tek söz, tek nefes olacağız. Namımızı yere düşürmeyeceğiz. Milliyetçi hareket Türklüğün bekası için vardır.

Hiçbir ayrım yapmadan herkesle kucaklaşmaktan bahtiyarlık duyarız. Milli ve manevi değerlere sahip her vatan evladına kapımızı da gönlümüzü de sonuna kadar açarız.

Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz.

MHP Türk siyasetinin marka değeri, ahlak seviyesi, inançlı düzeyi, fedakarlık desibeli, tartışmasız en üstün, en müstesna görkemi ve iftiharıdır. Davamız şehit olup ölmeyenlerin, bayrak olup inmeyenlerin, ülkücü olup dönmeyenlerin adam olup kaçmayanların ebedi yuvası, ezeli yurdudur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bütünüyle yerleşip olgunlaşması, bir daha sistem tartışmalarının olmaması konusunda sorumluyuz. Elbette milli bekanın safındayız. Dün olduğu gibi bugün de duruşumuzdan geri adım atan, bunların alayı gibi namert olsun.