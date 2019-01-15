Bahçeli: İftira atanlar, günahımıza girenler ülke gündemine demir atan "Palu Ailesi" gibiler
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
9 Şubat 2019 tarihinde partimizin 50. yıl dönümünü Adana'da kutlayacağız.
MHP gücünü Türk milletinden almaktadır. Mücadelemiz şevkle, sebatla sürecektir. Hiçbir yıkım piyonuna fırsat vermeyeceğiz. Tek ses, tek söz, tek nefes olacağız. Namımızı yere düşürmeyeceğiz. Milliyetçi hareket Türklüğün bekası için vardır.
Hiçbir ayrım yapmadan herkesle kucaklaşmaktan bahtiyarlık duyarız. Milli ve manevi değerlere sahip her vatan evladına kapımızı da gönlümüzü de sonuna kadar açarız.
Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz.
MHP Türk siyasetinin marka değeri, ahlak seviyesi, inançlı düzeyi, fedakarlık desibeli, tartışmasız en üstün, en müstesna görkemi ve iftiharıdır. Davamız şehit olup ölmeyenlerin, bayrak olup inmeyenlerin, ülkücü olup dönmeyenlerin adam olup kaçmayanların ebedi yuvası, ezeli yurdudur.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bütünüyle yerleşip olgunlaşması, bir daha sistem tartışmalarının olmaması konusunda sorumluyuz. Elbette milli bekanın safındayız. Dün olduğu gibi bugün de duruşumuzdan geri adım atan, bunların alayı gibi namert olsun.
''CHP'Yİ KİM YÖNETİYOR? BUNU İTİRAF EDİN''
Manavdan aldığımız karpuzlar kabak çıktı. Gördüğünüz hayaller kabus olarak size döndü. Hala ıslah olmadınız, hala terbiye bulamadınız. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilir. Yalnızca milletten talimat alır. Hileli parayla yazı-tura atmayı bırakın. CHP'yi kim yönetiyor? Bunu söyleyin, bunu itiraf edin.
Tutsak alınmışlar haberleri yok. Tuzağa düşmüşler, acıyanları yok. Tezgaha gelmişler ağlayanları yok.
Bunlar derslerini hiç çalışmamışlar veya okuduklarını anlatılanları basbaya çarpıtmışlardır. Tek bildikleri ezber tek bildikleri inkar. Biz belayı değil bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz.
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