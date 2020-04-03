İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6974
  • EURO
    7,2336
  • ALTIN
    347.575
  • BIST100
    89837.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli: Merhum Türkeş Bey'in yaktığı ateş sönmeyecek
Güncel

MHP Lideri Bahçeli: Merhum Türkeş Bey'in yaktığı ateş sönmeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in 23. vefat yıldönümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

03 Nisan 2020 Cuma 16:11 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:17
ABONE OL

Bahçeli taziyesinde şu ifadelere yer verdi;

Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i vefatının 23’üncü yıldönümünde rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz.

Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğumuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yâd etmiştik.

Fakat bu yılki manevi görevimizi corona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

İnsanlık, tehdit düzeyi çok yüksek, aynı zamanda da görünmeyen bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuşmaktadır.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.