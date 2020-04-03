03 Nisan 2020 Cuma 16:11 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:17

Bahçeli taziyesinde şu ifadelere yer verdi;

Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i vefatının 23’üncü yıldönümünde rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz.

Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğumuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yâd etmiştik.

Fakat bu yılki manevi görevimizi corona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

İnsanlık, tehdit düzeyi çok yüksek, aynı zamanda da görünmeyen bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuşmaktadır.