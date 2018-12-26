MHP Lideri Bahçeli: Metin Akpınar Halk TV'ye çıkıp milletimden özür diliyorum demesini istiyorum

MHP Lideri Bahçeli, "O da bizi çok üzdü. Halk Tv’nin programlarını ben yakından takip ediyorum Sayın Uğur Dündar beyin programını yakinen takip ediyorum eleştiri yapma hakkımız var diyorlar bende bir eleştiri yapma hakkımız kullanayım. Fakat Halk TV’nin davet edilen konuşmacılar oradaki espriler aşağılayıcı tabirler halktan aldıkları destekler alkışlar bütün bunlara bakarsınız Halk Arenası o kadar sulandırmıştır. Kim halkı ne kadar güldürürse o kadar alkışlanır olmuştur. "

"Alkışlarla kim nereye doğru sürükleniyor, alkışlar oy getirir mi bunu tartışmakta fayda var. Öte yandan oradaki konuşmalar çok hoş bir şey değildi."

"28 Nisan 1945 İtalyan faşist lider Mussolini sevgilisi ile birlikte ayaklarından asılmıştır. Bu resim korkunç bir resimdir. "

"Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar şu tabloyu Mussolini’nin ayaklarından asıldığı fotoğraf. 21’inci yüzyılda 2023 yılında 1945’i örnek göstererek eleştiri yapmak bu eleştiri değildir. Bu Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir. Hem demokrasiye hem de kendisine yazık etmiştir. Böyle bir örnek olmaz. "

"Metin Akpınar beyin Halk TV’ye çıkıp beş dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. Ben yanlış bir örnek verdim bu örnek yanlıştır. Bu benim gafletimdir cehaletimdir demesi lazımdır. Milletimden özür diliyorum demesini istiyorum. Bu örneklerle Türkiye’yi bir yere vardıramazsınız."