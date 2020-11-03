MHP Lideri Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır

AA 03 Kasım 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 11:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir"

“Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece, dayanışmayı canlı tuttuğumuz müddetçe daha güçlü daha metin bir millet oluruz”



"Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır."

