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  • Bahçeli, CHP'li Başarır'a sert çıktı: Orduya satılmış demek vatana ihanettir
Güncel

Bahçeli, CHP'li Başarır'a sert çıktı: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın.'

04 Aralık 2020 Cuma 16:58 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 17:01
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