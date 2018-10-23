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Bahçeli'den Kaşıkçı açıklaması: Türk milletini kimse hafife almasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli; 'Kaşıkçı'nın kimin emriyle öldürüldüğü net değil, tüm oklar veliaht prensi işaret ediyor' derken soruşturmaya ilişkin 'Türk milletini kimse hafife almasın' dedi.

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MHP lideri devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
 
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları; 
 
Petrole sahip olmak, servet içinde yüzmek kimseyi daha adil, daha vicdanlı yapmamıştır. Bugün İslam toplumları adalet ve merhametten uzaklaşarak yozlaşmanın pençesine düşmüştür. Günlerdir Suudi Arabistan kökenli Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir krize dönmüştür. Ortada bir vahşet vardır. Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Kaşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi neden ABD'de verilmedi, İstanbul'a yönlendirildi.Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir. 

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