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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
"Türk milleti zorlu bir coğrafyayı, üzerinde hesap yapılan bereketli toprakları vatan yaptı. Bir vatana sahip olmanın ağır bedelleri vardı, bu bedeller de destanlaşan şehadetlerle ödendi. 
 
Milli ruh asırları kavramış, cihanı kuşatmış, beşeriyeti kendisine hayran bırakmıştır. Türk milleti, üzerinde yaşadığı aziz vatana tutunarak geleceğin yol haritasını çizmiştir.
 
Hükmedilen değil hükmeden, istikamet verilen değil istikamet veren ülke olmanın hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Tarih şuuru varsa gelecek vizyonu canlı bir resim gibi önümüzde duracaktır."

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