28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP lideri Bahçeli: Fırat'ın doğusundaki haşarata sessiz kalamayız

Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan Devlet Bahçeli, ''Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanımayız. Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle;
 
"Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanımayız. Hainlerin sınır ötesndeki hesaplarına Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik. İnanıyorum ki eski yeyine konacaktır aziz naaşı. Türk milleti tarihin hiç bir devrinde geri adım atmadı, tehditlere kulak asmadı"
 
"Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, ikram edilmiş toprak demek değildir. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık. Can dediler verdik kan dediler döktük. Ne yıkılacak devletimiz vardır ne verilecek bağımsızlığımız. Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir." 

ABD ´kapatıldı´ demişti: Terör çukurları işte böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan 'kayyım' açıklaması!

Bakan Soylu'dan 'kayyım' açıklaması!

Meteoroloji 13 ili uyardı uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 13 ili uyardı uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Hepimiz ‘Benjamin Button’ olacağız 

Hepimiz ‘Benjamin Button’ olacağız 

Milli teknoloji hedefi göklere taşınıyor

Milli teknoloji hedefi göklere taşınıyor

İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

Devlerin yeni adresi İstanbul Havalimanı 

Devlerin yeni adresi İstanbul Havalimanı 

Üç puan Ozan Tufan'dan

Üç puan Ozan Tufan'dan

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA