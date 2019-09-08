MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

"Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanımayız. Hainlerin sınır ötesndeki hesaplarına Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik. İnanıyorum ki eski yeyine konacaktır aziz naaşı. Türk milleti tarihin hiç bir devrinde geri adım atmadı, tehditlere kulak asmadı"

"Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, ikram edilmiş toprak demek değildir. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık. Can dediler verdik kan dediler döktük. Ne yıkılacak devletimiz vardır ne verilecek bağımsızlığımız. Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir."