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MHP Lideri Bahçeli: Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur

Karaman'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Emperyalizm, Kılıçdaroğlu'nun iradesine ipotek koymuştur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur.' dedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 14:55 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Emperyalizm, Kılıçdaroğlu'nun iradesine ipotek koymuştur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur.

Analarımızın ağıtlar yakmasına neden olan caniler bugün CHP ile işbirliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir, FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur.

Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur.

14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecek.

Emperyalizmin kalleş ve kanlı fermanına ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir. Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları 14 Mayıs'ta ağır bedel ödemeye hazır olsun.

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