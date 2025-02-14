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MHP Lideri Bahçeli taburcu edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi sürecinin tamamlanarak, taburcu edildiği ve Ankara'ya geldiği bildirildi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 12:04 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli taburcu edildi
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MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, 4 Şubat 2025'te Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up için giriş yaptığı hatırlatıldı.

Bahçeli'nin, tetkikler sonucunda daha önce operasyon yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibarıyla taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

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