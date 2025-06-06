MHP Lideri Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görevler düşüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.Bahçeli ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;
- Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz.
- Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesinde.
- Siyasi partilerimiz süreci kucaklamalı. Toplumsal gerginliğe gerek duyulamamalıdır.
- CHP'nin yöneticilerine Saraçhane'den çıkıp Atatürk'ün izinden gitmelerini tavsiye ediyorum.
- Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir.
- Darbe yasaları yok edilmeli.
- Bayram sonrası TBMM'ye önemli görevler düşüyor.
- Bütün siyasi partiler Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir.