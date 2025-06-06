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MHP Lideri Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görevler düşüyor

Bayram namazı sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesinde.' dedi. Bahçeli, 'Darbe yasaları yok edilmeli. Bayram sonrası TBMM'ye önemli görevler düşüyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2025 Cuma 07:56 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görevler düşüyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Bahçeli ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

- Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz.

- Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesinde.

- Siyasi partilerimiz süreci kucaklamalı. Toplumsal gerginliğe gerek duyulamamalıdır.

- CHP'nin yöneticilerine Saraçhane'den çıkıp Atatürk'ün izinden gitmelerini tavsiye ediyorum.

- Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir.

- Darbe yasaları yok edilmeli.

- Bayram sonrası TBMM'ye önemli görevler düşüyor.

- Bütün siyasi partiler Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir.

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