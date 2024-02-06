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MHP Lideri Bahçeli: Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Güç, inanç ve hedef birliğiyle kuşatmayı yardık, deprem enkazı üzerinde siyasi istismar şantiyesi kuran gayrimilli ve gayriahlaki zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı.' dedi.

6 Şubat 2024 Salı 14:22 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* Fedakarca görev yapan, yıkımın altında uzanacak bir el bekleyen kardeşlerimize Hızır gibi yetişen herkesten Allah razı olsun.

* Bir yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın acil nitelikli insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır.

* Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Güç, inanç ve hedef birliğiyle kuşatmayı yardık, deprem enkazı üzerinde siyasi istismar şantiyesi kuran gayrimilli ve gayriahlaki zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı.

  • bahcedespremgelsin
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