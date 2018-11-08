MHP lideri Bahçeli: Üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. Bir cambaz oyunu sahneliyorlar

MHP lideri Bahçeli'den ABD'nin PKK'lılar için ödül koymasıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Beşeriyetin tarihi akışı içinde; 1.Dünya Savaşı’yla İmparatorluklar dönemi kapanmış, 2.Dünya Savaşı’yla totaliter sistemler rafa kalkmıştı. En azından görünen ve genel kabul buydu. Ancak ne imparatorluk özlemleri son buldu, ne de totaliter eğilimler hız kesti. Türkiye maruz kaldığı her küresel şok ve med-cezire milli birlik ve dayanışma ruhuyla direndi veya yönetim ve hükümet etme yapısını gözden geçirerek duruş ve durumunu tekrardan teyit ve revize etti. Tarihin doğru yerinde durmak bunu gerektiriyordu."