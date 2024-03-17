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MHP Lideri Bahçeli: Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadelelileri bizimledir

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'Şehitlerimizin aziz hatıraları, gazilerimizin insanüstü fedakarlıkları, Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadelelileri bizimledir' dedi.

17 Mart 2024 Pazar 10:42 - Güncelleme:
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MHP Lideri Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Aziz Türk milleti, kurultay divanımızın başkan ve üyeleri bugünkü heyecanımızı paylaşan misafirlerimiz, vatan ve millet sevdalısı ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, sevgili asenalar, değerli basın mensupları böylesi bir coşkuya sahip ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir.

Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Verdiğiniz güvenle bastığınız yerleri titreten güçtesiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına.

Yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı takip eden vatandaşlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türk milletinin ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye'mizin 81 ilini temsilen hazır bulunuyorsunuz bu salonda.

Doğusundan batısından güneyinden kuzeyine tüm güzellikleriyle tüm renkleriyle görkemiyle Türkiyemiz hamdolsun buradadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları gazilerimizin fedakarlıkları Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadeleleri bizimledir. Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üstünde kalbimizin tahtındadır.

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