İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2022 Pazartesi / 2 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1948
  • EURO
    18,1405
  • ALTIN
    1010.33
  • BIST100
    3145.69
Güncel

MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

MHP lideri Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj yayınladı. Bahçeli, 'Türk milleti zaferlerini kesinlikle çiğnetmeyecek, sulandırılmasına izin vermeyecektir' dedi

29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
ABONE OL

MHP lideri Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj yayınladı. Bahçeli, "Türk milleti zaferlerini kesinlikle çiğnetmeyecek, sulandırılmasına izin vermeyecektir" dedi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik hareketlerine de sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.