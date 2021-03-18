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MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Yeniden genel başkan seçilen MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı teşekkür konuşmasında 'Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir.' dedi.

18 Mart 2021 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:33
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir.

Bizi biz yapan her değer, her emanet, her kazanım siyasi varlığımızın kemer taşıdır. MHP gücünü tarihinden almıştır. Başkaları gidi heyecanlarımız rehinli, kalplerimiz mühürlü değildir. 52 yıldır neye güvenmişsek ona inandık.

Bugüne kadar çizgimizde bir kırıklık olmadı.

Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir.

Bugüne kadar devam eden siyasi hayatımda partimiz, günlük siyasetin dar kalıplarına girmedi. Bilinmelidir ki milli varlığımızın halkaları bir kez koparsa yeniden birleştirmek muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir.

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