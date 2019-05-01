MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

*Mutabakatın adresi zillet değil Cumhurdur. İttifakta soğukluk olduğunu iddia edenlerin maksadı bellidir

*Komplolar ittifakımız karşısında işleyemecektir. Fitne kazısı yapanalara sırtımız dönük, kapımız örtüktür. Cumhur İttifakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır

*Almanya eski Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne heyecanla, mal bulmuşu mağribi gibi gerçekleştirdiği zamanlama itibariyle manidar ziyareti ilişki ve irtibatlar hakkında sağduyulu her insanımıza ipucu vermektedir.

*İstanbul seçimlerindeki sis perdesi, şüphe örgüsü henüz kaldırılmış değildir. MHP, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır

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