MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız.' dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
*Mutabakatın adresi zillet değil Cumhurdur. İttifakta soğukluk olduğunu iddia edenlerin maksadı bellidir
*Komplolar ittifakımız karşısında işleyemecektir. Fitne kazısı yapanalara sırtımız dönük, kapımız örtüktür. Cumhur İttifakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır
*Almanya eski Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne heyecanla, mal bulmuşu mağribi gibi gerçekleştirdiği zamanlama itibariyle manidar ziyareti ilişki ve irtibatlar hakkında sağduyulu her insanımıza ipucu vermektedir.
*İstanbul seçimlerindeki sis perdesi, şüphe örgüsü henüz kaldırılmış değildir. MHP, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır
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