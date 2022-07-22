MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasındaki başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasındaki başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.