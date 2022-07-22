İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7471
  • EURO
    18,1606
  • ALTIN
    984.654
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Güncel

MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasındaki başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

22 Temmuz 2022 Cuma 20:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasındaki başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.