İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6204
  • EURO
    51,48
  • ALTIN
    6888.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den deprem turistlerine tepki... ''İmkan olsa kümes bile yapamazlar''
Güncel

MHP Lideri Bahçeli'den deprem turistlerine tepki... ''İmkan olsa kümes bile yapamazlar''

6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır. Ellerinde imkân olsa kümes bile yapamayacak olanlar, 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar? Güneşi balçıkla nasıl sıvayacaklar? Onların hayali, bizim gerçeğimizdir.' dedi.

AA6 Şubat 2026 Cuma 15:36 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den deprem turistlerine tepki... ''İmkan olsa kümes bile yapamazlar''
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Hiçbir felaket Türk milletini yolundan çevirmemiştir. Bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Devlet-millet dayanışma gösterdik.

Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden sivrilip çıkmayı, aynı zamanda cihanı aydınlatmayı başarmış Türk milletinin, teklemesi, tökezlemesi ve mağnen yıkıma uğraması mümkün ve muhtemel değildir.

Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın, hiçbir felaket, hiçbir musibet Türk milletini tarihsel seyrü seferinden geri çevirmemiştir.

Varsın onlar (muhalefet) Cumhur İttifakı olarak biz de hizmete ve nerede mazlum insanımız varsa kol kanat germeye ant olsun devam edeceğiz.

Devlet nerede diye soran mevzuhur soytarılara, hamdolsun, bakmasını ve görmesini bildikten sonra devlet her yerde olduğunu gösterip ispat etmiştir.

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır.

Ellerinde imkân olsa kümes bile yapamayacak olanlar, 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar? Güneşi balçıkla nasıl sıvayacaklar? Onların hayali, bizim gerçeğimizdir.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.