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  • MHP Lideri Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
Güncel

MHP Lideri Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

MHP Lideri Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir.

9 Eylül 2021 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:22
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