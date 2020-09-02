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MHP Lideri Bahçeli'den 'idam' açıklaması!

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir.'

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 16:05
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir."

Bahçeli: MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir

Bahçeli: TBMM'nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi muhterem vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır. 

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