MHP Lideri Bahçeli'den 'idam' açıklaması!

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 16:05

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir."

Bahçeli: MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir

Bahçeli: TBMM'nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi muhterem vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır.