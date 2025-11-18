MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

20 kahramanımız görev dönüşü şehadete yürüdü. 20 kahraman şehidimizin her birisine ve Orman Genel Müdürlüğü'nün Hırvatistan'da düşen uçağında şehit olan görevli pilotumuz Hasan Bahar'a rahmetler niyaz ediyorum.

Tabutlara sarılan şehit çocukları, vatan sağ olsun diyen şehit babaları, dizlerine vuran şehit anaları, yarım kalmış hayalleriyle boynu bükük şehit eşleri içimize kor gibi düştü.

Arama kurtarma çalışmaları yapılıyorken bile milletimize devamlı yalan yanlış malumatlar servis edenlerin insanlıklarından dahil şüphe duyulmalıdır.

Askeri kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü? Sorusunun cevabı ya da düştüyse buna neden olan amirlerin nelerden ibaret olduğu yok eğer dış bir müdahale ile düşürüldüyse fail mihrakların hüviyetleri elbette belirlenecek, ona göre de bir eylem planı temin ve tertip edilecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Türkiye birbirine eklemlenerek ilerleyen, güçlü adım ve atılımlarla feleğin çemberini kıracak, yeni yüzyıla Türk milletinin mührü vurulacaktır.

Terörsüz Türkiye' hedefi son 100 yıl içinde yakaladığımız en önemli ve tarihi bir fırsatlardan birisi belki de birincisidir.

Terörü siyasi nema olarak kullanan, sözde vatansever ve milletsever pozlar veren fesat ve nifak yuvaları Allah'ın izniyle çöküp gidecektir.

Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.

Türkiye'nin politik sivil sistemini bozmanın peşinde gidenler devlet-millet birlikteliğini budamanın peşin hayaliyle geviş getirenler çok derin hayal kırıklığı eşliğinde mahcup ve mağlup olacaklardır.

"KİMSE GİTMEZSE İMRALI'YA BEN GİDERİM"

Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem.

İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması muhtemeldir. Günlerdir İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır.

Durmayacağız, sinmeyeceğiz, mevzu vatan ve millet olduğu sürece gözümüzü daldan budaktan asla uzak tutmayacağız.

Birliğimiz koruyacağız, dirliğimizi koruyacağız, and olsun Türkiye'nin ve Türk milletinin âli ve asli çıkarlarından milim de olsa ödün vermeyeceğiz.

İşkembeden sallayanlar, takılmış plak gibi aynı ezberleri seslendirip duranları terörün bitişi niye rahatsız etmekte, niçin deliye çevirmektedir?

Mazisi 41 yılı bulan, esasen ideolojik feyzi 1,5 asra yaklaşan, ağır ve silahlı bir musibeti ülke gündeminden tamamıyla çekip çıkartmanın yanlış olan yeri nedir?