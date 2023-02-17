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MHP lideri Bahçeli'den 'Miraç Kandili' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili'nin, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden Türkiye'de ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olmasını diledi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 17:32 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli'den 'Miraç Kandili' mesajı
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Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Miraç Kandili'ni kutladı.

Miraç hadisesinin, mucizevi bir yükselişin, ilahi mükafat yüceliğinin insan havsalasına sığmayan müjdesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu gece rahmet ve lütuf gecesidir. Efendimiz Resulullah'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semanın zirvesine çıkması bu gecenin manevi armağanıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Miraç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden ülkemiz ve milletimiz lehine ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olması yürekten niyazımdır." ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Allah'ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır. Efendimizin kutlu hayatının sıkıntılı bir döneminde gerçekleşen, pek çok nimet, bereket ve güzelliği lütfeden Miraç mucizesinin seneidevriyesi, aynısıyla aziz milletimizin maruz kaldığı hüzün, ızdırap ve acılardan kurtuluşu için de bir eşik olması yegane dileğimdir. Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Rahmetinden ümit kesilmemelidir. Yardımlaşmanın gücüyle, dayanışmanın güveniyle, paylaşmanın keremiyle, sabrın selametiyle, metanetin enginliğiyle, kardeşliğin erdemiyle, fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç Gecesi'ni gönülden kutluyor, yeni bir yükselişe ivme vermesini temenni ediyorum. Depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifa, milletimize de başsağlığı diliyorum. Rabb'im, milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, bela, afet, musibet ve fenalıktan korusun kollasın dualarımla birlikte, bu gecenin hükmü hatırına manevi diriliş ve toparlanışın bir an evvel tecelli etmesini niyaz ediyorum. Miraç Gecemiz mübarek olsun."

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