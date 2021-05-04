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MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

04 Mayıs 2021 Salı 10:54 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 10:56
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sağlık altyapımız güçlüdür. Kovid-19'a karşı aşılamayla birlikte bayram ve ertesini umutla karşılayacağımıza inanıyorum.

Salgından siyasi rant için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre art niyetlidir. Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu odakların karamsarlık aşılamaları ahlaken sorumsuzluktur.

Mazisi 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza deyim yerindeyse ambargo koymuştur. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı görevleri esas alan metin olan anayasalar değiştirilmez metinler değildir.

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