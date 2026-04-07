MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Dünya Düzeni' çıkışı: Nizam değil kaos getirdi

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni dünya düzeni nizam değil kaos getirdi. Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı. Bugün tanık olduğumuz küresel ve bölgesel istikrarsızlık yeninin henüz doğmamış olduğunun göstergesidir. Bu da kriz durumudur. Dünya tarihi bir dönemeçte. Küresel sistem derin şekilde sarsıldı.' ifadelerini kullandı.

7 Nisan 2026 Salı 10:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi ebediyete irtihalinin 29. Yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyorum.

Türkeş bey Türk milletine silinmez izler bıraktı

"DÜNYA TARİHİ BİR DÖNEMEÇTE"

Bugün tanık olduğumuz küresel ve bölgesel istikrarsızlık yeninin henüz doğmamış olduğunun göstergesidir. Bu da kriz durumudur.

Dünya tarihi bir dönemeçte. Küresel sistem derin bir şekilde sarsılmıştır, dünya değerler sistemi çökmüştür.

Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yapmıştır. Bu hatalarına ısrarla devam etmektedirler.

Dünyada öngörülemez istikrarsızlığı derinleştirecek nitelik arz eden bu savaş, uluslararası örgütlerin ve işlevsizleştiğini ve kalıcı barış için arabulucuların aciz olduğunu göstermektedir

İran'a karşı yapılan saldırılar her geçen gün can kaybını artırmaktadır. Bu çok yönlü baskı ve kuşatma girişimlerine rağmen İran halkının kararlılığı dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir

"CHP SİYASET YERİNE LAF ÜRETİYOR"

CHP, siyaset yerine laf üretmektedir. Çeşitli küresel odaklara sığınmakta, yanlış adreste doğru kişiyi aramaktadır

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk Milletinin birliği ve Milli Değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir

Asıl olan, çare üretmek ve sorumluluk almaktır ki MHP olarak bizim yaklaşımımız da tam olarak budur. "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışı sadece sözden ibaret değildir

MHP, hadiseleri dar kalıplar çerçevesinde değerlendirmenin çok ötesindedir. Biz gelişmelere sıradan bir olay zinciri olarak bakmayız; görünenin arkasına bakarız

Milletin birliği, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğünü hedef alanlar hangi kılıfa bürünürse bürünsün karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'ni bulacaktır.

Nitekim sahada Türkiye güç üreten bir Türkiye'nin diplomasi masasında da etkili bir aktör olarak öne çıkması kaçınılmaz olmuştur

"ENERJİ SİSTEMİ RİSK ALTINDA"

Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altında ve tüm ülkeleri etkileyecek bir safhaya ulaşmıştır.

Trump ve Netanyahu rıza üretmeyi bir kenara bırakarak zora dayalı hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etmiş ve tarih dışı bir tutumla telafisi zor bir hata yapmışlardır

Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin Kızılelma'sıdır. Bu hedef bir zorunluluktur, bu hedef milli bir duruştur Türkiye bu hedef doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir

Terörüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır, tarihi önemde bir dönüm noktasıdır

Savunma Sanayi Türkiye'nin bağımsızlık iradesinin, milli güvenlik vizyonunun ve geleceğe dönük kararlılığının en güçlü tezahürü haline gelmiştir

