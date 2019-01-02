Bahçeli'ye doğum günü hediyesi olarak doldurulmuş kurt kafası hediye ettiler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 71 yaşına girdi. Bahçeli'ye doğum günü hediyesi olarak doldurulmuş kurt kafası hediye edildi.
- DHA
MHP Genel Merkezi'nde partililer tarafından kutlamaları kabul eden Bahçeli, 1948 doğumlu. Siyasi liderler arasında en deneyimli genel başkan unvanına sahip olan Devlet Bahçeli, Deniz Baykal, Durmuş Yılmaz'dan sonra TBMM'nin de en yaşlı üyesi.
BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ
Kazakistan eski Semey Valisi ve Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov, Devlet Bahçeli'ye doğum günü hediyesi olarak doldurulmuş kurt kafası hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan hediyenin görüntüleri büyük ilgi topladı.
Kazakistan Semey eski valisi, Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov Beyin hediyesini doğum gününde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beye takdim ettik.— A.Aziz Aydoğdu (@aazizaydogdu) 1 Ocak 2019
“İyikiDoğdunTürkeBeyoldun’ pic.twitter.com/Xs4sraJHv4
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